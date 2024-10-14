İşkenceci çaycıya müebbet hapis talebi

Konya Güneysınır ilçesinde oturan 30 yaşındaki Ali Osman Kurt ile meslektaşı 42 yaşındaki Yıldırım Uyan, 17 Ocak'ta iş mevzularından dolayı tartışıp kavga etti. Uyan, kavgada sert bir cisimle Kurt'un başına vurarak yaraladı. Olay sonrası taraflar bu olay birbirinden şikayetçi oldu.

1 Şubat günü ise Ali Osman Kurt otomobiliyle, cadde kenarında yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptı. Kurt, yola savrulan Uyan'ı sopayla dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak otomobiline aldı. Sonrasında Uyan'ı dağlık araziye götüren Kurt'un işkencesi burada da devam etti. Öldüğünü anlayınca ise Uyan’ın cesedini gömdü. AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat günü, polis merkezine giderek oğlu Yıldırım Uyan'dan 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Uyan'ın çevresindekilerin ifadesine başvuran polis, Yıldırım Uyan'ın en son Bozkır Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. REKLAM Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Osman Kurt'un otomobiliyle Yıldırım Uyan'a çarptığını, sonrasında ise 1'isi demir, 3 sopayla yaklaşık 5 dakika boyunca dövdüğünü ve bağlayarak arabaya bindirdiğini tespit etti.

4 SAAT SÜREN İŞKENCE! Ali Osman Kurt'un, otomobiline bindirdiği Uyan'ı, ahırına götürüp bağladığı ve burada da yaklaşık 4 saat boyunca döverek işkence yaptığı öğrenildi. Yıldırım Uyan'ın otopsi raporunda vücudundaki bütün kemiklerin kırık; yüzü, omzu ve kalçasında da yanık olduğu saptandı.

Yapılan araştırmaların ardından gözaltına alınan Kurt, ifadesinde ''Orada ölünce benzin alıp dağa götürdüm. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzakta bir yerde yakmaya çalıştım, ancak olmadı. Daha sonra onu orada bırakıp evden kazma ve kürek alıp tekrar bölgeye geldim. Yakmaya çalıştığım yerin 800 metre ilerisinde bir çukur kazarak gömdüm. Otomobilimin içerisindeki koltuktaki kumaşları ise yoğun kan olduğu için kendim kestim" dedi. Ali Osman Kurt, itirafının ardından Yıldırım Uyan'ın cesedini gömdüğü yeri de polise gösterdi. REKLAM Kurt'un, gösterdiği yerde Uyan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Osman Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyan'ın cenazesi de ilçe mezarlığına defnedildi. İDDİANAME HAZIRLANDI Olaya ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Osman Kurt'un ifadesine de yer verildi. Kurt, ifadesinde "İş yerindeyken bir müşterim Yıldırım Uyan'ın Yeniçesme mevkisinde gezdiğini gördüğünü söyledi. Kendi ahırım da o bölge olduğundan ahırıma zarar vereceğini düşündüğüm için ahıra gittim. O gün sabah saatlerinde 3 bardak alkol içtiğimden kafam çakırdı. Oradan çıkışta iş yerime giderken yol üzerinde Yıldırım'ı gördüm. Beni görmüş olacak ki hızlı hızlı ana yoldan ara sokaklara doğru girdiğini gördüm. Alkollü olduğumdan kendime hakim olamayarak aracımla Yıldırım'a hafifçe çarpmak istedim. Yol karlı olmasından dolayı hızımı ayarlayamayıp Yıldırım'a aracımın ön kısmı ile çarptım ve yere düştüğü anda yanına gittim. Belinden bir şeyler çıkarmaya çalıştığını görünce kendisine aracımdan çıkarttığım plastik boru ile vurmaya başladım.Bana sürekli küfrediyordu." dedi. REKLAM Plastik boru kırıldığı için arabanın arkasında bulunan 50-60 santim uzunluğunda demir sopayı aldığını ve yerde yatan Yıldırım Uyan'a defalarca vurduğunu dile getiren Ali Osman Kurt, sonrasında hayvancılıkla uğraştığı için arabada bulunduğunu öne sürdüğü iple Uyan'ı ellerinden ve ayaklarından bağlayıp kıpırdayamaz hale getirdiğini ve aracının arkasına bindirip olay yerine yaklaşık 1,5-2 kilometre uzaklıktaki ahıra götürdüğünü söyledi.

SOKAKTA BAŞLAYAN ŞİDDET AHIRDA DA DEVAM ETTİ! Ali Osman Kurt, ahıra geldikten sonra ise ahırın girişinde hayvan yemliklerinin önünde bulunan halkaya Yıldırım Uyan'ı inek bağlar gibi bağladığını ayrıca ahırda balya bağlamak için kullandığı ipler ile Uyan'ın elini ve ayaklarını tekrardan bağlayarak işini sağlama aldığını ve bu şekilde işkencesine devam ettiğini anlattı. Yıldırım Uyan'ı yaklaşık 1-1,5 saat boyunca sopa ile döven Kurt, bir süre dışarı çıkıp geri döndüğünde ise Uyan'ın nefes almadığını, öldüğünü ve vücudunun buz gibi olduğunu fark etti. "Öldüğünü görünce elim ayağıma karıştı. Ondan kurtulmak istedim, ahırda bulunan 3 litre kadar yağlı benzini de alarak ahırı iyice temizledim. Herhangi bir iz bırakmadım. Sonrasında Yıldırım'ı da arabama yükleyerek çukur bir alana atarak üzerine benzin döküp tutuşturmaya çalıştım. Yakamayınca da gömdüm." dedi.