İskenderun'da lodos kaynaklı deniz taşkını

İHA'nın haberine göre; İskenderun Körfezi’nde saat 23.49’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken deniz taşması vatandaşları tedirgin etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşmasının lodos kaynaklı olduğu belirtildi.

Taşan deniz suyu, bazı noktalarda kentin içerisine kadar girdi. Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü, lodos kaynaklı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor” denildi.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.