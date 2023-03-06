İskenderun'da lodos kaynaklı deniz taşkını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İskenderun'da lodos kaynaklı deniz taşkını
ABONE OL

İskenderun'da lodos nedeniyle deniz taştı

Hatay İskenderun'da deniz taşkını paniğe neden oldu. İskenderun Körfezi’nde saat 23.49’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan taşkının, lodos kaynaklı olduğu bildirildi

İskenderun'da lodos kaynaklı deniz taşkını
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşmasının lodos kaynaklı olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre; İskenderun Körfezi’nde saat 23.49’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken deniz taşması vatandaşları tedirgin etti.

DENİZ SUYU KENTİN İÇLERİNE KADAR GİRDİ

Taşan deniz suyu, bazı noktalarda kentin içerisine kadar girdi. Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü, lodos kaynaklı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor” denildi.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Getirmek ve Faziletleri Nelerdir? Salavat-ı Şerif Nedir? Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı!
GÜNDEM Salavatı Şerif okunuşu, anlamı ve fazileti!
Kocaeli'de devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı
GÜNDEM Servis midibüsü devrildi: 1 yaralı
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?
GÜNDEM 2023 Dini günler takvimi!
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? Bugün (6 Mart Pazartesi) okul var mı? Adana, Osmaniye, Gaziantep’te okullar ne zaman, hangi gün açılacak?
GÜNDEM Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor?
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023: TOKİ arsa kura başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru kazananlar ve reddedilenler isim listesi yayımlandı!
GÜNDEM 2023 TOKİ arsa kura takvimi
Bakan Soylu, "Malatya, afetten az etkilenen iller arasına alındı" iddialarını yalanladı
GÜNDEM Bakan Soylu'dan Malatya'ya ilişkin iddialara ...
En yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi 2023: EYT banka promosyonu 8 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar EYT emekli maaş promosyon ödemesi yapıyor?
GÜNDEM EYT banka promosyonu 8 bin TL'ye dayandı!
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023 yeni: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı ve en güzel resimli Berat Kandili mesajı ve Kandiliniz Mübarek Olsun-Hayırlı Kandiller mesajları
GÜNDEM Berat Kandiline özel mesajlar!
Berat Kandilinde okunacak dualar ve sureler: Berat Kandili duası nedir? Berat Kandil gecesi duası okunuşu
GÜNDEM Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler
BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili Gecesi namazı ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?
GÜNDEM Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.