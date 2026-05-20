İskenderun'da TIR'a çarpan otomobildeki genç kız öldü

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki otomobil, A.H. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü F.G. ile yolcu konumundaki Ezgi Özcan (18), itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özcan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.