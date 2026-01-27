Habertürk
Habertürk
        İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay Gümrük Muhafaza ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nde mobilya yüklü konteynerde gizlenen 1 milyon 392 bin hapı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 22:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 22:39
        1,4 milyon uyuşturucu hap yakalandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda, gümrük muhafaza ekiplerince bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde İskenderun Limanı’na gelen ihracat yükünü risk analizine tabi tuttu. Yapılan kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildi. Detaylı aramada, mobilyaların içine gizlenmiş halde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

        #iskenderun uyuşturucu
        #haberler
        #Son dakika haberler
