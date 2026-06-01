        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 1 Haziran 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yükseldi mi?

        Yaz aylarına girilirken İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum merak ediliyor. Özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte gözler, megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı güncel veriler doğrultusunda barajlardaki su seviyeleri yakından izlenirken, vatandaşlar da son rakamları araştırıyor. Peki, 1 Haziran 2026 tarihinde İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu? İşte güncel doluluk oranları ve detaylar...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:37 Güncelleme:
        İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel doluluk oranları, İSKİ tarafından paylaşılan son verilerle belli oldu. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte su kaynaklarındaki değişim yakından izlenirken, megakentin barajlarında son durum da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki güncel doluluk oranları ve dikkat çeken veriler...

        İSKİ 1 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,83 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 96,07

        Darlık Barajı: yüzde 90,18

        Elmalı Barajı: yüzde 94,54

        Terkos Barajı: yüzde 59,26

        Alibey Barajı: yüzde 65,42

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 53,41

        Sazlıdere Barajı: yüzde 43,31

        Istrancalar Barajı: yüzde 26,01

        Kazandere Barajı: yüzde 55,59

        Pabuçdere Barajı: yüzde 53

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
