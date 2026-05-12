        İSKİ 12 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının doluluk oranları yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi?

        İSKİ 12 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, megakentte yaşayan milyonlarca kişinin yakından takip ettiği başlıca gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri netlik kazandı. Peki, 12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu? İşte güncel veriler…

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:32
        Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte İstanbul’daki barajların doluluk oranları yeniden gündemin üst sıralarında yer almaya başladı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, İSKİ tarafından paylaşılan verilerle belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen güncel su seviyeleri merak konusu olurken, “12 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu da araştırılıyor. İşte tüm detaylar haberimizde…

        İSKİ 12 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 12 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,98 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: yüzde 95,90

        Darlık Barajı: yüzde 92,03

        Elmalı Barajı: yüzde 95,94

        Terkos Barajı: yüzde 59,26

        Alibey Barajı: yüzde 66,35

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,93

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,19

        Istrancalar Barajı: yüzde 42,04

        Kazandere Barajı: yüzde 56,95

        Pabuçdere Barajı: yüzde 58,20

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
