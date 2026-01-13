Habertürk
Habertürk
        İSKİ 13 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: Yağış sonrası İstanbul barajlarında doluluk yüzde kaç oldu?

        İSKİ 13 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: Yağış sonrası İstanbul barajlarında doluluk yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da kar ve yağmur sonrası baraj doluluk oranları merak konusu oldu. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından güncellendi. Peki, 13 Ocak 2026 Salı günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 13.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:51
        1

        İstanbul’da meydana gelen kar yağışı sonrası baraj doluluk oranlarının artıp artmadığı merak ediliyor. Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        13 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi.

        İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,9 seviyesinde ölçüldü

        3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli barajı 28,37

        Darlık barajı 35,04

        Elmalı barajı 69,54

        Terkos barajı 16,31

        Alibey barajı 16,36

        Büyükçekmece barajı 17,05

        Sazlıdere barajı 13,87

        Istrancalar 44,76

        Kazandere 7,52

        Pabuçdere 7,52

