İSKİ 13 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: Yağış sonrası İstanbul barajlarında doluluk yüzde kaç oldu?

İstanbul’da meydana gelen kar yağışı sonrası baraj doluluk oranlarının artıp artmadığı merak ediliyor. Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. İşte, güncel baraj doluluk oranı