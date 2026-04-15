İSKİ 15 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları belli oldu!
İstanbul’da baraj doluluk oranları, kent sakinlerinin yakından izlediği başlıklar arasında önemini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan verilere göre, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi, kış aylarında etkili olan yağışların doluluk oranlarına olumlu yönde etkilediği görülüyor. Peki, 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde...
İSKİ 15 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,34 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: yüzde 92,63
Darlık Barajı: yüzde 86,69
Elmalı Barajı: yüzde 91,79
Terkos Barajı: yüzde 56,64
Alibey Barajı: yüzde 67,56
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62
Istrancalar Barajı: yüzde 55,15
Kazandere Barajı: yüzde 61,95
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84