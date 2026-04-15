        İSKİ 15 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları belli oldu!

        İSKİ 15 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları belli oldu!

        İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri, şehirde yaşayanların gündeminde önemli yer tutmayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün açıklanan güncel verilere göre, nisan ayının başlamasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında artış eğilimi devam ediyor. Peki, 15 Nisan 2026 itibarıyla İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:41 Güncelleme:
        İstanbul’da baraj doluluk oranları, kent sakinlerinin yakından izlediği başlıklar arasında önemini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan verilere göre, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi, kış aylarında etkili olan yağışların doluluk oranlarına olumlu yönde etkilediği görülüyor. Peki, 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde...

        İSKİ 15 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,34 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: yüzde 92,63

        Darlık Barajı: yüzde 86,69

        Elmalı Barajı: yüzde 91,79

        Terkos Barajı: yüzde 56,64

        Alibey Barajı: yüzde 67,56

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62

        Istrancalar Barajı: yüzde 55,15

        Kazandere Barajı: yüzde 61,95

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis merkezindeki cinayetin sanığı: Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum

        Konya'da kuzenini taciz ettiği iddiasıyla Serdar Bayar'ı (18) polis merkezinde bıçaklayarak öldüren Enes Koçak (22) ile beraberindeki 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Enes Koçak, savunmasında, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç ...
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
