İSKİ 17 Mayıs baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul’daki baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel verileri her gün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Açıklanan son verilere göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri netleşti. Bu kapsamda, 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranının yüzde kaç olduğu merak ediliyor. İşte güncel veriler ve tüm ayrıntılar…
İSKİ 17 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 17 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,46 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 95,38
Darlık Barajı: yüzde 91,92
Elmalı Barajı: yüzde 96,25
Terkos Barajı: yüzde 59,26
Alibey Barajı: yüzde 65,79
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,20
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,55
Istrancalar Barajı: yüzde 33,24
Kazandere Barajı: yüzde 56,12
Pabuçdere Barajı: 56,30