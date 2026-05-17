        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 17 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İSKİ 17 Mayıs baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte barajlardaki su seviyesi her gün yeniden açıklanıyor. Yağmurun etkisiyle doluluk oranlarında artış gözlenirken, gözler en son verilere çevrildi. Peki, 17 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler ve detaylar…

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 10:25 Güncelleme:
        İstanbul’daki baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel verileri her gün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Açıklanan son verilere göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri netleşti. Bu kapsamda, 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranının yüzde kaç olduğu merak ediliyor. İşte güncel veriler ve tüm ayrıntılar…

        İSKİ 17 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 17 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,46 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 95,38

        Darlık Barajı: yüzde 91,92

        Elmalı Barajı: yüzde 96,25

        Terkos Barajı: yüzde 59,26

        Alibey Barajı: yüzde 65,79

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,20

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,55

        Istrancalar Barajı: yüzde 33,24

        Kazandere Barajı: yüzde 56,12

        Pabuçdere Barajı: 56,30

        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
