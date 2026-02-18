Su kesintileri için güncel duyurular araştırılıyor. İSKİ 19 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılırken, suyun ne zaman geleceği İSKİ’nin resmi arıza sorgulama sayfası üzerinden öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte güncel bilgiler...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI