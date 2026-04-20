        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 20 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İSKİ 20 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri, megakentte yaşayanlar için önemini koruyan başlıca konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak paylaşılan verilere göre, Nisan ayıyla birlikte etkisini gösteren yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Peki, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentte yaşayanların yakından takip ettiği kritik göstergeler arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyelerinin, kış aylarında etkili olan yağışlar sayesinde artış eğilimine girdiği gözlemleniyor. Peki, 20 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı ne seviyeye ulaştı? İşte güncel veriler haberimizde…

        İSKİ 20 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,36 seviyesinde ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 92,89

        Darlık Barajı: yüzde 86,80

        Elmalı Barajı: yüzde 91,54

        Terkos Barajı: yüzde 57,16

        Alibey Barajı: yüzde 67,47

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,36

        Istrancalar Barajı: yüzde 40,12

        Kazandere Barajı: yüzde 61,01

        Pabuçdere Barajı: yüzde 61,06

        Elazığ'da gözaltına alınan Eski Vali Tuncay Sonel Erzurum'a getirildi

        Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel, dün polis tarafından Elazığ'da gözaltına alınmıştı. Tuncay Sonel sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi ve soruşturması Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!