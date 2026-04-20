İSKİ 20 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri, megakentte yaşayanlar için önemini koruyan başlıca konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak paylaşılan verilere göre, Nisan ayıyla birlikte etkisini gösteren yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Peki, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar…
İSKİ 20 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,36 seviyesinde ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Ömerli Barajı: yüzde 92,89
Darlık Barajı: yüzde 86,80
Elmalı Barajı: yüzde 91,54
Terkos Barajı: yüzde 57,16
Alibey Barajı: yüzde 67,47
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,36
Istrancalar Barajı: yüzde 40,12
Kazandere Barajı: yüzde 61,01
Pabuçdere Barajı: yüzde 61,06