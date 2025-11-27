Habertürk
Habertürk
        İSKİ 27 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 27 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranı seviyesi giderek düşüyor. Yağış azlığı ve kurak geçen yaz sebebiyle barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İşte, 27 Kasım 2025 İSKİ baraj doluluk oranı verileri

        Giriş: 27.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:46
        İSKİ 27 Kasım 2025 baraj doluluk oranı
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 20'lerin altında seyrediyor. Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere oldu. Peki bugün İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ güncel verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 18,95'e kadar geriledi.

        BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 KASIM 2025

        Ömerli Barajı: %16,15

        Darlık Barajı: %28,09

        Elmalı Barajı: %49,9

        Terkos Barajı: %21,09

        Alibey Barajı: %11,38

        Büyükçekmece Barajı: %20,52

        Sazlıdere Barajı: %18,61

        Istrancalar Barajı: %23,91

        Kazandere Barajı: %1,97

