İSKİ 27 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'un su kaynaklarının durumu, İstanbullu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, kente su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı, yüzde 70'in üzerine çıktı. Peki, 27 Mart 2026 İstanbul genel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte ayrıntılar haberimizde...
İstanbul barajlarının güncel durumu araştırılmaya devam ediyor. Kış aylarında etkili olan yağmur yağışlarının ardından İstanbul’un barajlarında su seviyesi yükselişe geçti. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının su seviyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler ile netlik kazandı. Bu kapsamda “27 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar...
İSKİ 27 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 27 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,46 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 74,86
Darlık Barajı: yüzde 69,86
Elmalı Barajı: yüzde 92,29
Terkos Barajı: yüzde 39,21
Alibey Barajı: yüzde 44,61
Büyükçekmece Barajı: yüzde 38,78
Sazlıdere Barajı: yüzde 33,39
Istrancalar Barajı: yüzde 91,13
Kazandere Barajı: yüzde 58,70
Pabuçdere Barajı: yüzde 29,30