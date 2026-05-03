Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 3 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İSKİ 3 Mayıs baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan verilere göre, son zamanlarda etkili olan yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor. Peki, 3 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı ne seviyede, su miktarı yüzde kaç olarak ölçüldü? İşte güncel verilere göre İstanbul barajlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 10:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları, kentte yaşayanların yakından izlediği konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi sitesi üzerinden açıklanan veriler, su seviyelerindeki güncel durumu ortaya koyuyor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son doluluk oranları belli olurken, son günlerde etkisini artıran yağışların seviyelere olumlu yansıdığı dikkat çekiyor. Peki, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel verilere dair tüm ayrıntılar…

        2

        İSKİ 3 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 3 Mayıs 2026 Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,35 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 94,43

        Darlık Barajı: yüzde 88,24

        Elmalı Barajı: yüzde 93,71

        Terkos Barajı: yüzde 58,38

        Alibey Barajı: yüzde 67,38

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

        Sazlıdere Barajı: yüzde 46,05

        Istrancalar Barajı: yüzde 44,73

        Kazandere Barajı: yüzde 60,70

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,34

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı