İSKİ 3 Mayıs baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları, kentte yaşayanların yakından izlediği konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi sitesi üzerinden açıklanan veriler, su seviyelerindeki güncel durumu ortaya koyuyor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son doluluk oranları belli olurken, son günlerde etkisini artıran yağışların seviyelere olumlu yansıdığı dikkat çekiyor. Peki, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel verilere dair tüm ayrıntılar…
İSKİ 3 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 3 Mayıs 2026 Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,35 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 94,43
Darlık Barajı: yüzde 88,24
Elmalı Barajı: yüzde 93,71
Terkos Barajı: yüzde 58,38
Alibey Barajı: yüzde 67,38
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 46,05
Istrancalar Barajı: yüzde 44,73
Kazandere Barajı: yüzde 60,70
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,34