İSKİ 4 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. 3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan en güncel verilere göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %32,3 seviyesine ulaştı. Peki, 4 Şubat bugün İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 04.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:47
İstanbul'da devam eden sağanak yağışların ardından baraj doluluk oranı belli oldu. İşte güncel baraj doluluk oranı verileri
4 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında 4 Şubat Çarşamba günü itibariyle genel doluluk oranı %33,27 seviyesine ulaştı.
