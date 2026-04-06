        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 6 Nisan 2026 barajlardaki son durum: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul barajlarının güncel verileri

        Yazın yaklaşması ve son günlerde etkili olan yağışlar, mega kentte baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi. İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında ise ''Barajlardaki son durum ne?'' sorusu geliyor. Peki, 6 Nisan 2026 itibarıyla İSKİ verilerine göre barajlarda son durum ne? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? İşte detaylar...

        Giriş: 06.04.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Son günlerde artan yağışlar, İstanbul barajlarına katkı sağlamaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından barajların doluluk oranları düzenli olarak paylaşılıyor. Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen güncel doluluk oranları açıklandı. Peki, İSKİ’de 6 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde kaç? Su seviyesi yükseldi mi? İşte detaylar...

        İSKİ 6 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 3 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,06 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: Yüzde 91,78

        Darlık Barajı: Yüzde 85,01

        Elmalı Barajı: Yüzde 93,29

        Terkos Barajı: Yüzde 54,39

        Alibey Barajı: Yüzde 66,63

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 55,39

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,39

        Istrancalar Barajı: Yüzde 95,06

        Kazandere Barajı: Yüzde 66,87

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 51,71

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
