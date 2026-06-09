Yaz aylarının başlamasıyla birlikte İstanbul’un su rezervlerine ilişkin güncel tablo yeniden merak konusu oldu. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yükselen sıcaklıklarla birlikte daha yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk seviyeleri netlik kazandı. Peki, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul’a su sağlayan bu barajlarda son durum ne? İşte güncel veriler haberimizde…