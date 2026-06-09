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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 9 Haziran 2026 Salı günü baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu, ne kadar su kaldı?

        İSKİ 9 Haziran 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Yaz mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte İstanbul'daki su kaynaklarının durumu yeniden gündeme geldi. Artan hava sıcaklıkları, megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda barajlardaki son durum merak edilirken, vatandaşlar da güncel doluluk seviyelerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne seviyede? İşte güncel veriler ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Yaz aylarının başlamasıyla birlikte İstanbul’un su rezervlerine ilişkin güncel tablo yeniden merak konusu oldu. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yükselen sıcaklıklarla birlikte daha yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk seviyeleri netlik kazandı. Peki, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul’a su sağlayan bu barajlarda son durum ne? İşte güncel veriler haberimizde…

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        İSKİ 9 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 9 Haziran 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,29 seviyesinde kaydedildi.

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        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 94,69

        Darlık Barajı: yüzde 88,51

        Elmalı Barajı: yüzde 92,21

        Terkos Barajı: yüzde 58,03

        Alibey Barajı: yüzde 64,04

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 51,81

        Sazlıdere Barajı: yüzde 42,18

        Istrancalar Barajı: yüzde 21,12

        Kazandere Barajı: yüzde 52,92

        Pabuçdere Barajı: yüzde 49,64

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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