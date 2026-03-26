İstanbul 26 Mart baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç?
İstanbul'da içme suyunu doğrudan etkileyen baraj doluluk oranları, İstanbullu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan verilere göre, şehre su sağlayan barajlardaki su seviyesi, özellikle son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte artış eğilimine girdi. Peki, 26 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...
İstanbul’da baraj doluluk oranları, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte megakentteki baraj seviyelerinde artış yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel veriler ile şehre su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının doluluk oranları netlik kazandı. Bu kapsamda “26 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu yanıt buldu. İşte detaylar haberimizde...
İSKİ 26 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 26 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,12 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANI
Ömerli Barajı: yüzde 74,47
Darlık Barajı: yüzde 69,53
Elmalı Barajı: yüzde 92,37
Terkos Barajı: yüzde 38,72
Alibey Barajı: yüzde 44,37
Büyükçekmece Barajı: yüzde 38,61
Sazlıdere Barajı: yüzde 33,07
Istrancalar Barajı: yüzde 91,04
Kazandere Barajı: yüzde 58,32
Pabuçdere Barajı: yüzde 29,19