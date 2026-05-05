Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul 5 Mayıs 2026 Salı baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseliyor mu?

        İSKİ açıkladı: İstanbul 5 Mayıs baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, Mayıs ayına girilmesi ve son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden gündemde. Artan yağmurlar sayesinde su seviyelerinde yukarı yönlü bir hareket gözlenirken, İstanbullular da güncel verileri yakından takip ediyor. İSKİ tarafından paylaşılan son bilgilerle, kente içme suyu sağlayan 10 barajın doluluk oranları netleşti. Peki, 5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 09:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da su kaynaklarının durumu, baraj doluluk oranları üzerinden yakından izlenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından her gün açıklanan veriler, kentin su rezervlerindeki güncel tabloyu ortaya koyuyor. 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla paylaşılan son bilgilere göre; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının, son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte yükseliş eğilimine girdiği gözlemleniyor. Peki, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte güncel veriler ve tüm detaylar haberimizde…

        2

        İSKİ 5 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,76 seviyesinde ölçüldü.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 94,95

        Darlık Barajı: yüzde 90,07

        Elmalı Barajı: yüzde 94,90

        Terkos Barajı: yüzde 58,73

        Alibey Barajı: yüzde 67,38

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65

        Sazlıdere Barajı: yüzde 46,05

        Istrancalar Barajı: yüzde 47,64

        Kazandere Barajı: yüzde 59,39

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,12

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kıskançlık kavgası can aldı

        (DHA) Bahçelievler'de yabancı uyruklu vatandaşların kıskançlık kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı 

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf