İSKİ açıkladı: İstanbul 5 Mayıs baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul’da su kaynaklarının durumu, baraj doluluk oranları üzerinden yakından izlenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından her gün açıklanan veriler, kentin su rezervlerindeki güncel tabloyu ortaya koyuyor. 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla paylaşılan son bilgilere göre; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının, son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte yükseliş eğilimine girdiği gözlemleniyor. Peki, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte güncel veriler ve tüm detaylar haberimizde…
İSKİ 5 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,76 seviyesinde ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 94,95
Darlık Barajı: yüzde 90,07
Elmalı Barajı: yüzde 94,90
Terkos Barajı: yüzde 58,73
Alibey Barajı: yüzde 67,38
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
Sazlıdere Barajı: yüzde 46,05
Istrancalar Barajı: yüzde 47,64
Kazandere Barajı: yüzde 59,39
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,12