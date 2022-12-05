İSKİ, arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintilerini duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün dört ilçede su kesintisi olacak. İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
5 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AKÇABURGAZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 11:30:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAVUZ SULTAN SELİM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 11:48:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SELİMPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 07:28:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|IHLAMURKUYU MAH,CEMİL MERİÇ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 10:55:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YARIN İKİ İLÇEDE 21 SAAT KESİNTİ YAŞANACAK!
İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler;
Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.
Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.
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