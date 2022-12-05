İSKİ, arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintilerini duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün dört ilçede su kesintisi olacak. İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : AKÇABURGAZ MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-05 11:30:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : FATİH Etkilenen Mahalleler : YAVUZ SULTAN SELİM MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-05 11:48:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : SELİMPAŞA MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-05 07:28:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : IHLAMURKUYU MAH,CEMİL MERİÇ MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-05 10:55:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

YARIN İKİ İLÇEDE 21 SAAT KESİNTİ YAŞANACAK!

İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler;

Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.