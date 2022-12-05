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Haberler Gündem İstanbul İSKİ açıkladı: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 5 Aralık 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri günlük olarak paylaşıyor. İstanbullular için 5 Aralık Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurularını bir araya getirdik. İşte İSKİ açıklamaları ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceğine ilişkin detaylar...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 5 Aralık 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintilerini duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün dört ilçede su kesintisi olacak. İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : AKÇABURGAZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-05 11:30:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : YAVUZ SULTAN SELİM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-05 11:48:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : SELİMPAŞA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-05 07:28:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : IHLAMURKUYU MAH,CEMİL MERİÇ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-05 10:55:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

YARIN İKİ İLÇEDE 21 SAAT KESİNTİ YAŞANACAK!

İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler;

Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.

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