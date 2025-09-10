İSKİ baraj doluluk oranı 10 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı verileri İSKİ tarafından duyuruluyor. Her gün güncel verilerle barajlardaki su seviyesi belli oluyor. Megakente su sağlayan 10 barajın seviyesi yüzde 45 seviyesinin altında yer alıyor. Peki, 10 Eylül İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
10 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 10 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 36,55 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %31,05
Darlık Barajı: %50,05
Elmalı Barajı: %57,81
Terkos Barajı: %42,61
Alibey Barajı: %22,26
Büyükçekmece Barajı: %39,29
Sazlıdere Barajı: %36,11