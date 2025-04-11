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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 11 Nisan 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 11 Nisan 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Son yağan yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda son durum merak ediliyor. 10 Nisan Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,28 olarak ölçüldü. Peki 11 Nisan bugün İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:20
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        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranını yağan yağmur ve kar yağışı doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan yağmur barajlara yaradı. Peki, Türkiye geneli barajlarda doluluk oranları ne kadar, İstanbul'da bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 82,01 oldu.

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı 94,54

        Darlık Barajı 79,48

        Elmalı Barajı 95,62

        Terkos Barajı 83,2

        Alibey Barajı 64,78

        Büyükçekmece Barajı 75,47

        Sazlıdere Barajı 58,73

        Istrancalar Barajı 98,85

        Kazandere Barajı 96,27

        Pabuçdere Barajı 94,84

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