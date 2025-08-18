İSKİ baraj doluluk oranı 18 Ağustos 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. 18 Ağustos barajlarındaki su seviyesi yüzde 46'nın altına düştü. Yaz ve kış mevsiminde yağışlarla orantılı olarak su seviyesinde değişiklik olabiliyor. Peki, 18 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar, yaz aylarının sıcak ve kurak etkisiyle birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
18 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 18 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 45,6 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %43,65
Darlık Barajı: %57,58
Elmalı Barajı: %64,73
Terkos Barajı: %50,96
Alibey Barajı: %29,45
Büyükçekmece Barajı: %46,19
Sazlıdere Barajı: %40,46