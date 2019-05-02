İSKİ İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞAYAN İLÇELER

Bakırköy

Osmaniye Mah

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler:Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah

Açıklama:Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi:2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Başakşehir

Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah

Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi:2019-05-02 10:39:54.0

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler

Etkilenen Mahalleler:Oruç Reis Mah

Açıklama:Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi :2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Mevlana Mah,Yeni Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.