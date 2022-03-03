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3 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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04
Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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05
Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,Emek Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : 400 Lük Vana Onarımı Nedenı Ile Hattancbeslenen Bölgelere Su Verılememektedır. Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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