İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek ve su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre arıza ve bakım nedeniyle bugün İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi arızası meydana gelecek. Yaşanan su kesintilerinin ardından ise İstanbullular "İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 21 Temmuz 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

21 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 21.07.2022 07:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 21.07.2022 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.