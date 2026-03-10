Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 10 Mart 2026 Salı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: 10 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 10 Mart 2026 Salı İSKİ planlı su kesintileri...

        Giriş: 10.03.2026 - 01:42 Güncelleme:
        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Mart Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        'Kirpi Ahmet' cinayetinin gizemi 18 yıl sonra çözüldü; boğup çuvalla kaçak ocağa sonra baraja atmışlar

        ZONGULDAK'ta, kaybolduktan 2 yıl sonra 2010'da Ulutan Barajı'nda kemikleri bulunan 'Kirpi' lakaplı Ahmet Yılmaz'ı öldürdükleri öne sürülen 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Yılmaz'ın otomobilde ...
