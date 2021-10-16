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İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Ekim 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Beşiktaş, Maltepe, Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 16 Ekim 2021 İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Ekim 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 16 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

16 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah,Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Hacı Mimi Mah,Emekyemez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 16.10.2021 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2021 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2021 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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