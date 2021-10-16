İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 16 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

16 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah,Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Hacı Mimi Mah,Emekyemez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 16.10.2021 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2021 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2021 12:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.