Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Bağcılar, Beykoz, Esenyurt, Kadıköy, Kartal ve Sarıyer ilçelerinde 20 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balıkyolu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bostancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalı Mahallesı
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2020 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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