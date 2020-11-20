Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Bağcılar, Beykoz, Esenyurt, Kadıköy, Kartal ve Sarıyer ilçelerinde 20 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 KASIM 2020

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yalı Mahallesı Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2020 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.