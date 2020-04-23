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İSKİ İstanbul su kesintileri: 23 Nisan İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece, Bağcılar, Bayrampaşa, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Nisan Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece, Bağcılar, Bayrampaşa, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde 23 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 NİSAN 2020

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Pınartepe Mah,Atatürk Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.04.2020 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:23.04.2020 10:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:100Yıl Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.04.2020 11:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah
Açıklama:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.04.2020 11:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.04.2020 11:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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