Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Nisan Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece, Bağcılar, Bayrampaşa, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde 23 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 NİSAN 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2020 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 23.04.2020 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2020 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2020 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.