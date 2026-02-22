Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 23 Şubat Pazartesi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 23 Şubat Pazartesi 2026 İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 23:02 Güncelleme:
        İSKİ İstanbul su kesintileri

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Şubat Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        İstanbulda toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında soruşturma

         İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyerek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
