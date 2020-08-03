Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 3 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 AĞUSTOS 2020
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.08.2020 05:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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