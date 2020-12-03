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İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 3 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ARALIK 2020

İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Soğanlı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.12.2020 12:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kaptanpaşa Mah,Hüseyinağa Mah,Halıcıoğlu Mah,Sütlüce Mah,Kocatepe Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Cihangir Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hacı Ahmet Mah,Gümüşsuyu Mah,Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:03.12.2020 14:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:03.12.2020 14:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:03.12.2020 14:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah,Merkez Mah,Çeliktepe Mah,Çağlayan Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Hamidiye Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:03.12.2020 14:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.12.2020 09:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:03.12.2020 13:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Tantavi Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.12.2020 13:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:03.12.2020 14:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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