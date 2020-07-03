Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Temmuz Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Adalar ve Çekmeköy ilçelerinde 3 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 HAZİRAN 2020
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Burgaz Adası
|Açıklama
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.07.2020 23:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Açıklama
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|03.07.2020 00:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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