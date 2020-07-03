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İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Temmuz Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar ve Çekmeköy ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Temmuz Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Adalar ve Çekmeköy ilçelerinde 3 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 HAZİRAN 2020

İlçe:Adalar
Etkilenen Mahalleler:Burgaz Adası
Açıklama:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.07.2020 23:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Açıklama:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:03.07.2020 00:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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