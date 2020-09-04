Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Eylül Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 4 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 4 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Elmalı-Beykoz 700 Mm İsale Hattında Boru Kırığı Sebebiyle Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|04.09.2020 03:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Suadiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.09.2020 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alibey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.09.2020 08:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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