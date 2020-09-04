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İSKİ İstanbul su kesintileri: 4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beykoz, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Eylül Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 4 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 4 EYLÜL 2020

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Elmalı-Beykoz 700 Mm İsale Hattında Boru Kırığı Sebebiyle Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.09.2020 03:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Suadiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.09.2020 08:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Alibey Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.09.2020 08:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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