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İSKİ İstanbul su kesintileri: 8 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beykoz, Esenler, K.Çekmece, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Ağustos Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Esenler, K.Çekmece, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 8 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 AĞUSTOS 2020

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.08.2020 12:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.08.2020 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.08.2020 08:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.08.2020 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Piri Mehmet Paşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:08.08.2020 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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