Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Ağustos Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Esenler, K.Çekmece, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 8 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 AĞUSTOS 2020
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Anadolu Hisarı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 12:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tuna Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 11:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atakent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 08:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Suadiye Mah,Bostancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 09:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Mehmet Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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