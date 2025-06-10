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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ’den 14 saatlik su kesintisi uyarısı! Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

        İSKİ'den 14 saatlik su kesintisi uyarısı! Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

        İSKİ su kesintisi yaşayacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle 14 saatlik su kesintisi yaşanacağının uyarısını verdi. İstanbul'da yaşanacak olan kesintisi sebebiyle vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:40
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İstanbullular yaşanacak kesintisi dolasıyla su kesintinin yaşanacağı kesinti bölgelerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul’da sular ne zaman gelecek, kesinti hangi mahalleri etkiliyor? İşte, detaylar...

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        SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

        İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

        "Bahçelievler'de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar'da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler'de Fatih Mahallesi (bir kısmı)."

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        İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

        İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.

        İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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