Son dakika haberleri! İskoçya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İskoçya'nın Glasgow şehrinde kalabalık bir caddede gerçekleşen bir bıçaklı saldırı haberi geldi. Polis olayın gerçekleştiği yolu kapattı.

West George adlı sokakta gerçekleştiği açıklanan saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü açıklandı. Bıçaklı saldırıyı geçekleştiren kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmazken, bir görgü tanığı 5 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Başka bir görgü tanığı da insanların koşarak otelden kaçtığını söyledi. Polisin açıklamasında, "durumun kontrol altına alındığı ve halka yönelik bir tehlike kalmadığı" kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Glasgow'daki korkunç olayın kendisini derinden üzdüğünü ve kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirtti.

İngiltere'de de 21 Haziran'da başkent Londra'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Polis olayın terör saldırı olduğunu açıklamıştı.