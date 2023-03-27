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İskoçya'da bir ilk: Pakistan kökenli Müslüman Hamza Yusuf başbakan seçildi

İktidardaki İskoçya Ulusal Partisi ülkenin bir sonraki lideri olarak Hamza Yusuf'u seçti. Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olarak da ülke tarihine geçti.

İskoçya'da bir ilk: Pakistan kökenli Müslüman Hamza Yusuf başbakan seçildi
HABERTURK.COM

Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.

Pakistanlı bir baba ile Kenyalı bir annenin çocuğu olan Glasgow doğumlu Yusuf, Çarşamba günü İskoçya başbakanı olarak resmen göreve başlayacak.

37 yaşındaki Hamza Yusuf, hayat pahalılığı krizinin üstesinden gelinmesi ve bağımsızlık için yeni atılımlar yapılması konusunda adımlar atacağını söyledi.

Yusuf sonuçların ardından Edinburgh'da yaptığı açıklamada "İskoçya halkının bağımsızlığa şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var ve biz bunu sağlayan nesil olacağız" dedi.

STURGEON'UN İSTİFASI

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon, hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifa etiğini geçtiğimiz aylarda bildirmişti.

Göreve geldiği ilk andan itibaren zamanı geldiğinde bu görevi başkasına devretmesi gerektiğini hissettiğini belirten Sturgeon, “Zihnen ve kalben bu zamanın geldiğini biliyorum. Bu benim, partim ve ülkem için en doğru olanı. Bu yüzden bugün Başbakanlık ve parti liderliğinden ayrılma niyetimi ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Parti Genel Sekreteri'ne, yeni başkanın seçilmesi talimatı verdiğini aktaran Sturgeon, istifasına, hükümetinin karşı karşıya olduğu eleştirilerin sebep olmadığını vurgulamıştı.

"Bu karar, daha derinden ve daha uzun sürede yapılan değerlendirmeyle alındı." diyen Sturgeon, devam etmenin kendisi, partisi ve ülkesi için doğru bir karar olmadığına kanaat getirdiğini dile getirmişti.

Sturgeon, görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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