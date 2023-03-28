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İskoçya tarihine geçti: Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

İskoç Ulusal Partisi'nin yeni lideri Hamza Yusuf, parlamentodaki oylamanın ardından resmen İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu.

İskoçya tarihine geçti: Hamza Yusuf resmi olarak İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
HABERTURK.COM / Ajanslar

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını dün Hamza Yusuf'un kazanmasının ardından İskoçya Parlamentosunda oylama yapıldı.

Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf, parlamentoda yapılan oylamada 71 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.

Böylece Hamza Yusuf, yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İSKOÇYA'NIN YENİ LİDERİ HAMZA YUSUF

Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını dün Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazanmıştı.

SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri olmuştu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf, parti üyelerinin oylarının yüzde 52’sini alarak rakipleri Kate Forbes ve Ash Regan'ı geride bırakmıştı.

Rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, Hamza Yusuf LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti.

Hamza Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmişti.

İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti.

STURGEON'UN İSTİFASI

"İskoçya'nın ilk kadın başbakanı" ve "SNP'nin ilk kadın başkanı" olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü.

Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond'un "evet" oylarını desteklediği 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" sonucunun çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçilmişti.

"İskoçya'da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi" de olan Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti.

Nicola Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamış ve görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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