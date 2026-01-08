Habertürk
        İŞKUR Gençlik Programı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR 2026 Gençlik Programı desteği ne kadar?

        İŞKUR Gençlik Programı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR 2026 Gençlik Programı desteği ne kadar?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlik İstihdam Hamlesi kapsamında tanıttığı İŞKUR Gençlik Programı desteği yoğun ilgi görüyor. Açıklamaya göre daha önce 1083 lira olarak uygulanan günlük destek ödemesi, 2026 itibarıyla arttı. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken gelir elde etmeleri hedeflendi. Peki İŞKUR Gençlik Programı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR 2026 Gençlik Programı desteği ne kadar?

        Giriş: 08.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 17:11
        1

        İŞKUR Gençlik Programı desteği başvurusu ile ilgili detaylar sorgulanıyor. İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına daha kolay uyum sağlamalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarını amaçlayan bir aktif iş gücü programıdır. Bu program, Türkiye İş Kurumu tarafından, devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde düzenlenmektedir. İşte, İŞKUR Gençlik Programı desteği başvuruları ile ilgili detaylar

        2

        2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuruları İŞKUR resmi web sitesi üzerinden yapılıyor.

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl uygulamayı aldığımız İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılandı. Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15.000 liradan 19 bin liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.

        3

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) Kuruma kayıtlı olmak,

        c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

        ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

        d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

        e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

        f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

        g) Hane gelir şartını sağlamak,

        ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

        h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

        4

        KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

