İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdamını destekleyecek bilgi, beceri ve disiplin kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü uyum programı olarak hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin günlük 1083 lira olan cep harçlığının yükseltileceğini duyurdu. Yapılan açıklama, "İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu, başvuru şartları nelerdir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı...
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlere yönelik istihdam ve kariyer fırsatı sunan Gençlik Programı başvuru şartları, üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, "İŞKUR Gençlik Programı ne kadar oldu, başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Gençlik Programı nasıl başvuru yapılır?" İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları...
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." dedi.
Programın gençler için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, kontenjanların gençlerin taleplerine göre artırılabileceğini söyledi.
2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları İŞKUR resmi web sitesi üzerinden yapılıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl uygulamayı aldığımız İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılandı. Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15.000 liradan 19 bin liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)