Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerini, İsrail'in Körfez'deki faaliyetlerine ve ilişkilerin normalleştirilmesine karşı uyardı. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam alemi ve liderleri, öncelikli meselelerinin (Filistin meselesi) arkasında durmaya ve Kudüs ile işgal altındaki toprakları ihmal etmemeye çağrıldı.

"Kudüs'ü işgal eden, Filistin'de halkı öldüren ve Gazze'yi abluka altında tutanların" heyetlerinin halk ya da resmi düzeyde kabul edilmesi ya da ilişkilerin normalleştirilmesinin kınandığı açıklamada, Müslüman ülkelerde işgalcilerin ağırlanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsraillilerle ilişkilerin normalleştirilmesi ya da Körfez ülkelerinde kabul edilmelerinin, Mescid-i Aksa'yı işgal etmelerine karşılık onlara verilmiş bir mükâfat ve "yüzyılın anlaşmasının" uygulanmasına zemin hazırlanması anlamına geleceği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Umman Sultanı Kabus bin Said ile Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise bugün, ülkesinin İsrail ile ilişki kurmadığını, bunun olması için İsrail'in bağımsız Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtmişti.

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