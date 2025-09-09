İşlerini geri isteyen İliç halkından çağrı var: Ocaklar aşsız kalmasın

Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni’nin 13 Şubat 2024’te meydana gelen toprak kaymasının ardından yaklaşık 19 aydır üretime ara vermiş olması, başta İliç halkı ve ekonomisi olmak üzere hem bölgeyi hem de ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

İliç esnafı, bölge firmaları ve işsiz kalan vatandaşlar ilçe merkezinde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, kendi emekleriyle kurdukları düzen sayesinde kalkındıklarını belirten İliç halkı, Çöpler Altın Madeni’nin bir an önce yeniden faaliyete geçmesini istedi. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanım; biz işten çıkarılan İliçli işsizleriz, bizler dükkanını siftahsız kapatan İliç esnafıyız. Bizler artık SGK primlerini bile ödeyemeyen İliçli firmalar ve bu belirsiz süreçten etkilenen çalışanlarız. Kısacası biz, İliç halkıyız. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmamış olsaydı. Ancak Anagold Çöpler Altın Madeni 19 aydır kapalı ve biz 19 aydır işsiz, geçim sıkıntısıyla ve ona bağlı ekonomik ve psikolojik zorluklarla mücadele etmekteyiz. İşsizlik maaşları tükendi. Kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez duruma geldi. Birçok esnaf kepenk kapatıp ilçeden göç etmek zorunda kaldı; aile bütünlükleri tehdit altında. Biz ata yurdumuz olan bu toprakları, memleketimizi terk etmek istemiyoruz. Bugün itibarıyla nitelikli işgücüne sahip 367 gencimiz ilçemizden göç etmek zorunda kaldı.”

“İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ” İliç’in Anagold ile beraber geliştiğine, insanların iş bulduğuna, başka şehirlerden göç aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, gelinen noktada kendilerinin ve çocuklarının ufuklarının karardığı, geleceklerinin belirsiz hâle geldiği ifade edildi. “Biz bu düzeni kendi emeğimizle kurduk. Anagold bizim emeğimizle var oldu, biz Anagold’la kalkındık” denilen açıklamada, İliç halkı isteklerini şöyle sıraladı: “Biz alın terimizle kazandığımız işimizi geri istiyoruz. Biz emeğimizle geçinmek, çocuklarımıza iyi bir eğitim aldırmak istiyoruz. Devletimize sesleniyoruz; bizim yanımızda olun, sesimizi duyun! İliç’i işsizliğe, kimsesizliğe, ekonomik ve sosyal çöküşe mahkum etmeyin. Anagold yeniden üretime geçsin. Bacalar tütsün, evlerde ocaklar aşsız kalmasın. Biz bu topraklarda kalmak, yeniden umutla, huzurla yaşamak istiyoruz. İliç halkı olarak madenimiz tekrar açılana kadar mücadelemize devam edeceğiz.” “67 KİŞİLİK KADROYA 14 BİN KİŞİ BAŞVURDU” Çöpler Altın Madeni, faaliyet gösterdiği dönemde bölgede yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayarak İliç ilçesi ve çevresine önemli ekonomik katkı sunuyordu. Faaliyetlerin 19 aydır durması nedeniyle çalışan sayısı 400 kişiye geriledi. Maden faaliyetleri sayesinde Erzincan, kişi başına düşen GSYH’de Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasının yaklaşık yüzde 140 üzerinde bir performans sergilemişti. Faaliyetlerin askıya alınması yalnızca doğrudan istihdamı değil, taşeronları ve yerel hizmet sağlayıcıları da etkiledi.

Madenin kapalı kalması, özellikle Erzincan’da işsizliği de artırdı. İlçede doğrudan ve dolaylı 4 bin kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı’nın Erzincan’da açtığı 67 kişilik temizlik pozisyonuna Erzincan ve çevresinden 14 bin başvuru yapılması, işsizliğin geldiği durumu gözler önüne seriyor. Öte yandan TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Erzincan’da işsizlik oranı yüzde 12,5 seviyesinde ölçülürken, İliç özelinde bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. “TİCARİ HAREKETLİLİK YÜZDE 60 AZALDI” Madenin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte istihdamın kademeli olarak artması beklenirken, kapalı kalınan her ay, hem kamu gelirlerinde hem de yerel ekonomide ciddi kayıplara yol açıyor. Üretimin durmasının şu ana dek bölge ekonomisine maliyeti 540 milyon doları aştığı belirtiliyor. Madenin kapanması yalnızca istihdamı değil, ticari hayatı da felç etti. İlçedeki ticari hareketliliğin yüzde 60 azaldığı, esnafın cirolarında ise yüzde 70’e varan düşüş yaşandığı bildirildi. Kahvehaneler işsizlerin buluşma noktası haline gelirken, pek çok dükkan kepenk indirmek zorunda kaldı. Maden aynı zamanda bölgede arıcılıktan küçükbaş hayvancılığa kadar tarım ve hayvancılık temelli çok sayıda sosyal kalkınma projesini destekliyor. Çöpler Altın Madeni’nin yeniden üretime geçmesiyle birlikte bu projelerin daha geniş bir etki alanına yayılması planlanıyor.