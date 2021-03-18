WhatsApp'a yeni özellik 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Facebook bünyesindeki anlık paylaşım platformu WhatsApp’a alışveriş düğmesi geliyor. Android ve iOS uygulamasına eklenecek “Alışveriş Düğmesi” ile işletmeler ürünlerini WhatsApp’ta sergileyip, yine WhatsApp uygulaması üzerinden satabilecek.

Konuyla ilgili olarak WhatsApp, resmi blogu ve YouTube sayfası üzerinden “WhatsApp Business’ta alışveriş düğmesi nasıl kullanılır?” başlıklı bir video yayınladı.

WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmeye göre alışveriş düğmesi (Android telefonlarda ve iPhone’larda),WhatsApp kullanıcılarının WhatsApp Business uygulamasındaki ürün kataloglarına doğrudan erişmesine olanak verecek. Kullanıcılar bu düğmeye işletmelerle yaptıkları sohbetten erişebilecek.

WHATSAPP BUSINESS'TA ALIŞVERİŞ DÜĞMESİ NASIL KULLANILIR?

İşletmelerin, WhatsApp alışveriş düğmesini kullanılabilir hale getirilebilmesi için öncelikle WhatsApp Business uygulamasına kayıtlı bir hesaplarının bulunması ve bir katalog oluşturmuş olması gerekiyor.

Alışveriş düğmesi, bu koşulları karşılayan işletmeler için müşterileriyle aralarındaki sohbetlerde otomatik olarak görünecek.

WhatsApp’ta alışveriş özelliğini hayata geçirecek olan “Alışveriş Düğmesi” kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.