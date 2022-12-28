İsmail Hacıoğlu, '49' filminde usta istihbaratçı rolünde

Hacıoğlu, ‘49’un hazırlık sürecinde saha ajanı karakterinin gerektirdiği şekilde yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri aldı. İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı, bölgeyi çok iyi bilen ve sızma operasyonlarındaki ustalığı ile tanınan 'Oğuz', esirlerin kurtarılması için düzenlenen operasyon için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ilk tercihi oluyor.