"ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA...

Duygu Kumarki, eski eşinin Çağıran ile aşk yaşamaya başlamasından sonra Instagram hesabından sessizliğini bozmuştu. Kumarki önce sayfasında, "Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş..." notunu paylaşmıştı.

Ardından da, "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim..." demişti.