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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz: Her şey yolunda

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, önceki Caddebostan'daki bir balıkçı çıkışında görüntülendi. Oyuncu çift, "Her şey yolunda" dedi

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  • İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, İstanbul'da ilk kez gazetecilere yakalandı.
  • İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Oyuncu çift, "Her şey yolunda, ilk kez siz görüntülediniz. Biz takılıyoruz, güzel gidiyor" dedi.
  • İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Hacıoğlu ve Gürbüz, "Birlikte bir proje teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna ise, "İkimize de gelen harika projeler var. Şimdilik onlara bakacağız" yanıtını verdi.

    Çift, daha sonra yürüyerek evlerinin yolunu tuttular.
  • İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    AŞK ALAÇATI'DA BELGELENDİ

    İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği Alaçatı'da belgelenmişti. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülenmişti.
  • İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    İLK PAYLAŞIM

    Çift, gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşımıştı. Hacıoğlu, paylaştığı bu fotoğrafa, "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notunu düşmüştü. Aslıhan Gürbüz de aynı kareyi kalp emojisiyle yayınlamıştı.

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