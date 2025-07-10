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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İsmail Sarıkaya, hayatını kaybetti! - Galatasaray Haberleri

        İsmail Sarıkaya, hayatını kaybetti!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:15
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        İsmail Sarıkaya, hayatını kaybetti!
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        Galatasaray'da üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve mevcut dönemde de Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan İsmail Sarıkaya vefat etti.

        Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Kulübümüzde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, mevcut dönemde Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 12 Temmuz Cumartesi günü Etiler Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir. Mehmet İsmail Sarıkaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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