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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım İsmail Yüksek: Bu armayı taşımak, Dünya Kupası’nda temsil etmek çok büyük bir gurur

        İsmail Yüksek: Bu armayı taşımak, Dünya Kupası’nda temsil etmek çok büyük bir gurur

        Milli futbolcu İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymenin, Dünya Kupası'nda temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu armayı taşımak, temsil etmek büyük bir gurur"

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesinde Killarney Park’ta düzenlenen medya etkinliğinde milli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Her şeyin iyi gittiğini söyleyen Yüksek, "Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah’ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemiz güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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        Yarınki maç çıkmadan önce düşündüğünün sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, "Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim" diye cevap verdi.

        "BU ARMAYI TAŞIMAK, DÜNYA KUPASI'NDA TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"

        Kendinle gurur duyduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası’nda temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz" ifadelerini kullandı.

        Herkesin heyecanlı olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz" dedi.

        Avustralya hakkında Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın gerekli analizleri yaptığı ifade eden Yüksek, "Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en şekilde hazırlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        "ARTIK İTALYAN DEĞİL DE TÜRK HOCA OLARAK GÖZÜKÜYOR"

        Montella'nın, Dünya Kupası hakkında takıma neler anlattığıyla ilgili soruya ise 27 yaşındaki futbolcu, "Bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de, Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası’nın önemli bir turnuva olduğunu her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım sahaya bunu uyguluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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